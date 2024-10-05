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16:29, 4 октября 2024 года

Дмитрий Медведев избран председателем Совета директоров "Ростелекома"

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

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Состоялось первое заседание нового состава совета директоров ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP), избранного на годовом общем собрании акционеров 16 сентября 2024 года. Председателем Совета директоров компании избран Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

На заседании сформированы четыре комитета совета директоров, определен их персональный состав и председатели — по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.

«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

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