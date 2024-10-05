Пять орловских педагогов получат по 30 тысяч рублей
Работникам школ искусств присудили муниципальную премию.
Пять работников школ искусств Орла стали победителями конкурса на присуждение муниципальной премии. Почетные грамоты преподаватели получили 4 октября в администрации областного центра, сообщили в пресс-службе мэрии.
Муниципальной награды и поощрения в размере 30 тысяч рублей удостоены:
• Александра Сокольская, преподаватель Орловской школы изобразительных искусств и народных ремесел;
• Марина Леонова, преподаватель Орловской детской школы искусств им. Д.Б. Кабалевского;
• Юлия Соколова, преподаватель Орловской детской хореографической школы им. Э.М. Панковой;
• Ольга Уварова, преподаватель Детской музыкальной школы Nº3 им. С.С. Прокофьева;
• Юлия Плешкова, преподаватель Детской художественной школы.