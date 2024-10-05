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18:00, 4 октября 2024 года

Пять орловских педагогов получат по 30 тысяч рублей

Работникам школ искусств присудили муниципальную премию.


Пять работников школ искусств Орла стали победителями конкурса на присуждение муниципальной премии. Почетные грамоты преподаватели получили 4 октября в администрации областного центра, сообщили в пресс-службе мэрии.

Муниципальной награды и поощрения в размере 30 тысяч рублей удостоены:

• Александра Сокольская, преподаватель Орловской школы изобразительных искусств и народных ремесел;

• Марина Леонова, преподаватель Орловской детской школы искусств им. Д.Б. Кабалевского;

• Юлия Соколова, преподаватель Орловской детской хореографической школы им. Э.М. Панковой;

• Ольга Уварова, преподаватель Детской музыкальной школы Nº3 им. С.С. Прокофьева;

• Юлия Плешкова, преподаватель Детской художественной школы.


Сергей Силаев
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