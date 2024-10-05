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13:30, 4 октября 2024 года Орловских музыкантов внесли в Книгу рекордов России Они поучаствовали в шествии играющих баянистов, аккордеонистов и гармонистов.



Фото: департамент культуры Орловской области

Летом на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ состоялось шествие играющих баянистов, аккордеонистов и гармонистов.

Музыканты прошли по главной аллее выставки и зафиксировали три рекорда:



• самое масштабное шествие играющих баянистов аккордеонистов и гармонистов;



• самый большой сводный оркестр баянистов аккордеонистов и гармонистов;



• массовое исполнение гимна России баянистами, аккордеонистами и гармонистами.



Орловскую область представили Алексей Аксенов, Денис Гераськин, Владимир Левин, музыкантов внесли в Книгу рекордов России. Департамент культуры получил благодарность за участие региона в мероприятии.





Сергей Силаев





