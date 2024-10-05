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12:00, 4 октября 2024 года Орловец отправится в тюрьму за серию краж и хищений Житель Мценска признан виновным в 28 преступлениях.





Мценский районный суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в 28 преступлениях. Это кражи, мелкие хищения и грабежи.



Суд установил, что с декабря 2022 года по май 2023 мужчина совершил 26 хищений из магазина Мценска. Кроме того, амчанин ради одной из краж пробрался домой к местному жителю, а позже украл деньги у собственной матери. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.



Суд признал виновным жителя Мценска в 28 преступлениях и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Мужчина отправится в исправительное учреждение строгого режима.





Сергей Силаев





