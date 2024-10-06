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18:00, 6 октября 2024 года Больше 20 орловских студентов стали вожатыми во всероссийских лагерях Они работали в "Орленке", "Смене" и в образовательном центре "Сириус".



Фото пресс-службы Российских студенческих отрядов Орловской области

Более 20 орловских студентов в 2024-м году стали вожатыми, старшими вожатыми и старшими воспитателями в пяти лагерях центра "Орленок". Еще одна студентка Орловского госуниверситета работала вожатой в "Смене", трое девушек были кураторами в образовательном центре "Сириус". Об этом сообщили в пресс-службе Российских студенческих отрядов Орловской области.



На региональных, межрегиональных и всероссийских объектах орловские студенты работают уже 11 лет.





Анастасия Дорохова





