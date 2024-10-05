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8:00, 4 октября 2024 года В Орле прошли чемпионат и первенство региона по спортивному программированию Участие в соревнованиях приняли порядка 25 человек.





В Орле провели чемпионат и первенство региона по спортивному программированию. Участниками соревнований стали 26 человек в возрасте 15-19 лет. Школьники собрались в "Кванториуме" на базе Дворца пионеров имени Гагарина. Абсолютным победителем первенства Орловской области признан Денис Потапов.



В рамках первенства нужно было решить восемь сложных задач, требующих знания математики, логики и программирования. Работы оценивало жюри, в которое вошли преподаватели вузов, специалисты из реального сектора экономики, представители федерации спортивного программирования. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.





Сергей Силаев





