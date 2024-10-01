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15:30, 1 октября 2024 года Орловец ответит перед судом за избиение знакомого молотком Расследование уголовного дела завершено.





Видео: СУ СК России по Орловской области

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Урицкого района, обвиняемого в покушении на убийство.



Следствие установило, что в апреле мужчина находился дома, куда пришел его знакомый. Во время застолья возникла ссора, в ходе которой потерпевший получил несколько ударов молотком по голове. Смерти удалось избежать благодаря своевременному оказанию медицинской помощи.



Мужчина признал вину. Следователь направил дело в суд для рассмотрения.





Сергей Силаев





