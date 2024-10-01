Орловец ответит перед судом за избиение знакомого молотком
Расследование уголовного дела завершено.
Видео: СУ СК России по Орловской области
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Урицкого района, обвиняемого в покушении на убийство.
Следствие установило, что в апреле мужчина находился дома, куда пришел его знакомый. Во время застолья возникла ссора, в ходе которой потерпевший получил несколько ударов молотком по голове. Смерти удалось избежать благодаря своевременному оказанию медицинской помощи.
Мужчина признал вину. Следователь направил дело в суд для рассмотрения.