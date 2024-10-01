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20:00, 1 октября 2024 года Орловские ветераны стали чемпионами мира по полиатлону Соревнования прошли в Рязанской области.





Орловская команда ветеранов стала победителем чемпионата мира среди клубов по ветеранам старше 40 лет. Позади остались спортсмены из Казахстана.



В личном первенстве мира по полиатлону орловец Николай Варшавский занял третье место, показав лучший результат в стрельбе и второй в беге.



Орловцы получили медали, дипломы и призы. Лучшими в командном зачете стали Николай Варшавский, Илья Гулидов и Анатолий Папшев.





Сергей Силаев





