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10:38, 1 октября 2024 года В центре Орла столкнулись две легковушки, маршрутка и троллейбус Один человек обратился за помощью медиков.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

В Орле 30 сентября на улице Посадской произошло ДТП с маршруткой, троллейбусом и двумя легковушками.



По информации Госавтоинспекции региона, водитель "ПАЗа" ехал по улице Комсомольской и не уступил дороги при перестроении "Фольксвагену Поло". В свою очередь "Фольксваген Поло" столкнулся с "Фольксвагеном Джетта", а "Джетта" столкнулась с троллейбусом. В итоге через несколько часов после случившегося в больницу Семашко обратился водитель "Фольксвагена Поло". Медики осмотрели мужчину и отпустили домой.



Всего за последние сутки в регионе зарегистрировали 14 ДТП, в которых пострадали пять человек, один из них несовершеннолетний.





Сергей Силаев





