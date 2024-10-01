В центре Орла столкнулись две легковушки, маршрутка и троллейбус
Один человек обратился за помощью медиков.
Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области
В Орле 30 сентября на улице Посадской произошло ДТП с маршруткой, троллейбусом и двумя легковушками.
По информации Госавтоинспекции региона, водитель "ПАЗа" ехал по улице Комсомольской и не уступил дороги при перестроении "Фольксвагену Поло". В свою очередь "Фольксваген Поло" столкнулся с "Фольксвагеном Джетта", а "Джетта" столкнулась с троллейбусом. В итоге через несколько часов после случившегося в больницу Семашко обратился водитель "Фольксвагена Поло". Медики осмотрели мужчину и отпустили домой.
Всего за последние сутки в регионе зарегистрировали 14 ДТП, в которых пострадали пять человек, один из них несовершеннолетний.