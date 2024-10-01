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8:29, 1 октября 2024 года

Андрей Клычков угостил министра культуры орловскими яблоками

Глава региона рассказал о встрече с Ольгой Любимовой.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсетях 30 сентября подробнее рассказал о встрече с министром культуры Ольгой Любимовой, прошедшей несколько дней назад. Стороны успели обсудить несколько важных тем.
Обсудили ход реализации проекта по созданию мемориального комплекса "Судбищенская битва". Сейчас выходит из экспертизы проект благоустройства территории возле Богоявленского собора и "Стрелки" в городе Орле. Скоро начнем поиск подрядчика. Также обсудили вопросы городских музеев, реконструкции торговых рядов и другие важные темы, – рассказал о встрече губернатор.
Андрей Клычков поблагодарил Ольгу Любимову за всестороннюю поддержку и внимание к Орловской области и угостил министра яблоками из Орловской области.
Не секрет, отвез Ольге Борисовне наши орловские яблоки. Всегда для меня честь, когда можно рассказать про Орловщину, в том числе через вкуснейшие яблоки, – поделился Андрей Клычков.



Сергей Силаев
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