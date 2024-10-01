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8:29, 1 октября 2024 года Андрей Клычков угостил министра культуры орловскими яблоками Глава региона рассказал о встрече с Ольгой Любимовой.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсетях 30 сентября подробнее рассказал о встрече с министром культуры Ольгой Любимовой, прошедшей несколько дней назад. Стороны успели обсудить несколько важных тем.

– Обсудили ход реализации проекта по созданию мемориального комплекса "Судбищенская битва". Сейчас выходит из экспертизы проект благоустройства территории возле Богоявленского собора и "Стрелки" в городе Орле. Скоро начнем поиск подрядчика. Также обсудили вопросы городских музеев, реконструкции торговых рядов и другие важные темы, – рассказал о встрече губернатор. Андрей Клычков поблагодарил Ольгу Любимову за всестороннюю поддержку и внимание к Орловской области и угостил министра яблоками из Орловской области.

– Не секрет, отвез Ольге Борисовне наши орловские яблоки. Всегда для меня честь, когда можно рассказать про Орловщину, в том числе через вкуснейшие яблоки, – поделился Андрей Клычков.





Сергей Силаев





