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19:30, 27 сентября 2024 года Рассказы писателя-орловца озвучили известные российские рэперы Их голосами "заговорили" герои семи произведений Леонида Андреева.



Фото: архив

Рассказы писателя-орловца Леонида Андреева теперь можно послушать в современном исполнении. Семь его лучших произведений "заговорили" голосами известных артистов - Boulevard Depo, Сюзанна, BATO, КУОК, Lizer, loqiemean и Thomas Mraz. Об этом сообщает "Российская газета".



Леонид Андреев был основоположником русского экспрессионизма и уже в начале своей писательской карьеры по праву считался лучшим писателем Серебряного века. Его сборник "Рассказы", выпущенный в 1901 году, принес писателю широкую известность и признание критиков. Творчество Леонида Андреева часто называют феноменом эпохи модерна.





Сергей Мерцалов





