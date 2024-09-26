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11:27, 26 сентября 2024 года
Проект "Ростелекома" "Азбука интернета" отмечает 10-летие
Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"
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В сентябре 2024 года исполняется 10 лет социальному благотворительному проекту «Азбука интернета», который «Ростелеком» реализует совместно с Социальным фондом России (СФР, ранее — Пенсионный фонд России). Проект призван повысить качество жизни пожилых граждан благодаря обучению компьютерной грамотности и работе в интернете, а также облегчить им доступ к электронным госуслугам. С помощью специального образовательного пособия «Азбука интернета», которое используется как учебник для курсов компьютерной грамотности для пенсионеров, обучение прошло уже более 500 тыс. человек.
Первые занятия по программе «Азбука интернета» состоялись в сентябре 2014 года в Брянске, Волгограде, Вологде, Нижнем Новгороде, Ставрополе и Туле. Для этого был разработан базовый курс учебника вместе с методическими материалами и презентациями по каждой теме. С тех пор учебное пособие ежегодно актуализируется и переиздается, а в год полувекового юбилея мобильного телефона вышел новый учебник — «Основы работы на смартфоне». Все материалы находятся в открытом доступе, их можно бесплатно скачать с сайта проекта.
Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома»: "Десять лет назад предполагалось, что “Ростелеком” разработает базовый учебник “Азбуки интернета” и научит пенсионеров пользоваться электронными госуслугами. Однако тема оказалась настолько востребованной, что проект вышел за первоначальные рамки и получил развитие в самых разных, даже неожиданных направлениях. Сегодня уже более 500 тысяч человек прошло обучение по нашей программе, а тематика преподавания расширилась: мы учим старшее поколение не просто включать компьютер и заходить на Госуслуги, но рассказываем, как пользоваться смартфоном и видеосвязью, заказывать продукты и лекарства, защититься от кибермошенников и освоить возможности нейросетей*".
Елена Савченко, заместитель председателя Социального фонда России: «“Ростелеком” помогает гражданам познавать азбуку интернета, а мы, в свою очередь, оказываем социальную поддержку. Социальный фонд активно развивает цифровые услуги и очень заинтересован в обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Надеемся, что все, кто обучился на курсах компьютерной грамотности, смогут воспользоваться полным комплексом мер поддержки фонда в современном и удобном формате».
Основные итоги десятилетия:
разработано 14 программ обучения, которые составили расширенный курс обучения для уверенных пользователей;
общий тираж учебников превысил 60 тыс. экземпляров;
76 регионов РФ участвуют в проекте;
почти 36 тыс. человек зарегистрировано на сайте, в т. ч. около 10 тыс. в качестве преподавателей;
создана уникальная методическая онлайн-площадка для преподавателей, на которой прошло 15 всероссийских вебинаров; их слушателями стали свыше 10 тыс. человек;
более 1 500 преподавателей вступили в закрытую методическую группу в социальной сети «ВКонтакте», где публикуются новости и материалы проекта;
портал «Азбука интернета» ежемесячно посещает 20 тыс. уникальных пользователей;
в 2023 году выпущено специальное учебное пособие, посвященное особенностям работы на смартфоне;
на портале размещено 25 обучающих видеороликов и более 30 макетов для оформления учебных классов;
создана адаптивная версия для смартфонов, а также версия для слабовидящих пользователей;
проект «Азбука интернета» получил международное признание: дважды (в 2020 и 2023 годах) становился победителем конкурса WSIS Prizes (приз
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества);
в 2023 году «Азбука интернета» была представлена на саммите стран АТЭС как лучшая российская практика по обучению пенсионеров работе на компьютере;
разработан базовый курс обучения, посвященный российской операционной системе «Альт»;
выпущен специальный курс обучения для русскоговорящих пенсионеров Республики Армения;
регулярно проводятся вебинары для отдельных регионов или преподавателей системы поддержки пенсионеров в компаниях;
учебное пособие бесплатно распространяется на курсах и передается в библиотеки.
«Спасибо интернету!»
Нина Корелова, преподаватель компьютерной грамотности, Череповец: «“Азбука интернета” разработана специально для людей старшего возраста и учитывает их особенности и потребности: все просто и доступно. Удобно и преподавателям: есть конспекты, видеоматериалы, ответы на вопросы, различные рекомендации и методики. Люди довольны. Это лучшая оценка программы “Ростелекома”».
С 2015 года в рамках проекта «Азбука интернета» ежегодно проводится Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету!», участниками которого стали уже более 35 тыс. человек из 79 регионов России.
227 человек стали победителями и призерами конкурса;
троим участникам на момент подачи работ было более 100 лет, 65 пенсионерам — более 90 лет;
более 80% работ ежегодно поступают на конкурс от жителей малых населенных пунктов;
свыше 75% аудитории являются пользователями Госуслуг;
более 40% участников — работающие пенсионеры;
восемь раз в номинации «Самый активный регион» побеждала Республика Татарстан.
В настоящее время идет прием работ на Х юбилейный конкурс «Спасибо интернету — 2024!» Впервые на конкурсе представлена спецноминация для преподавателей, где они могут поделиться своими методиками обучения и другими материалами по теме. Победителя определит не жюри, а коллеги-участники той же номинации.
Дополнительная информация о проекте
Партнерами проекта «Азбука интернета» в регионах выступают: Академия активного долголетия в Арктике, Национальная библиотека ЯНАО, Центр общения старшего поколения в Каменск-Уральском (Свердловская область), Клуб жизнелюбов в Пермском крае, Самарская епархия РПЦ, Союз пенсионеров Республики Татарстан, клубы компьютерной грамотности, учреждения культуры и другие государственные и общественные организации.
Отделение СФР в Республике Карелия организовало для своих студентов из удаленных районов проживание в Петрозаводске на время учебы на курсах компьютерной грамотности.
В Хабаровском крае реализуются несколько разноформатных проектов по обучению пенсионеров, в том числе действует программа «Тимуровцы информационного общества», где под руководством педагогов школьники обучают пенсионеров.
В Амурской области в рамках проекта «Азбука интернета» была организована встреча слушателей курса с сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области. Мероприятие прошло в поддержку учебного модуля по безопасному поведению в сети. Сотрудники полиции рассказали о видах мошенничества, формах его проявления, реальных случаях в Амурской области в отношении пенсионеров и том, как им противостоять и что делать, чтобы не попасться на удочку преступников.
В Новосибирске НРОО «Пенсионеры-онлайн» в содружестве с Новосибирским отделением Красного Креста в России провели более десяти выездных мероприятий.
В 2020 году во время пандемии коронавируса в Ивановской области действовало 19 мобильных интернет-клубов для маломобильных граждан, консультации для них проводились на дому; в Мурманской области содействие в обучении навыкам компьютерной грамотности оказывалось социальными работниками через службу «Мобильная бригада»; в Самарской области учреждения социальной защиты предоставили в прокат ноутбуки на период самоизоляции; в учреждениях соцзащиты Кузбасса обучение велось в дистанционном формате, специально для пенсионеров записывали обучающие видеоролики.
Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» получили положительную рецензию Института информатизации образования Российской Академии образования.
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Социальный фонд России (СФР) — государственный внебюджетный фонд, созданный 1 января 2023 года в результате реорганизации Пенсионного фонда России и присоединения к нему Фонда социального страхования. СФР выполняет функции по обязательному пенсионному и социальному страхованию в России, государственному пенсионному обеспечению и предоставлению ряда мер социальной поддержки.
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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.
*Материалы модуля «Искусственный интеллект» подготовлены, протестированы и в ближайшее время будут размещены на сайте в открытом доступе.
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