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11:27, 26 сентября 2024 года Проект "Ростелекома" "Азбука интернета" отмечает 10-летие Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

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В сентябре 2024 года исполняется 10 лет социальному благотворительному проекту «Азбука интернета», который «Ростелеком» реализует совместно с Социальным фондом России (СФР, ранее — Пенсионный фонд России). Проект призван повысить качество жизни пожилых граждан благодаря обучению компьютерной грамотности и работе в интернете, а также облегчить им доступ к электронным госуслугам. С помощью специального образовательного пособия «Азбука интернета», которое используется как учебник для курсов компьютерной грамотности для пенсионеров, обучение прошло уже более 500 тыс. человек.



Первые занятия по программе «Азбука интернета» состоялись в сентябре 2014 года в Брянске, Волгограде, Вологде, Нижнем Новгороде, Ставрополе и Туле. Для этого был разработан базовый курс учебника вместе с методическими материалами и презентациями по каждой теме. С тех пор учебное пособие ежегодно актуализируется и переиздается, а в год полувекового юбилея мобильного телефона вышел новый учебник — «Основы работы на смартфоне». Все материалы находятся в открытом доступе, их можно бесплатно скачать с сайта проекта. Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома»: "Десять лет назад предполагалось, что “Ростелеком” разработает базовый учебник “Азбуки интернета” и научит пенсионеров пользоваться электронными госуслугами. Однако тема оказалась настолько востребованной, что проект вышел за первоначальные рамки и получил развитие в самых разных, даже неожиданных направлениях. Сегодня уже более 500 тысяч человек прошло обучение по нашей программе, а тематика преподавания расширилась: мы учим старшее поколение не просто включать компьютер и заходить на Госуслуги, но рассказываем, как пользоваться смартфоном и видеосвязью, заказывать продукты и лекарства, защититься от кибермошенников и освоить возможности нейросетей*". Елена Савченко, заместитель председателя Социального фонда России: «“Ростелеком” помогает гражданам познавать азбуку интернета, а мы, в свою очередь, оказываем социальную поддержку. Социальный фонд активно развивает цифровые услуги и очень заинтересован в обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Надеемся, что все, кто обучился на курсах компьютерной грамотности, смогут воспользоваться полным комплексом мер поддержки фонда в современном и удобном формате».

Основные итоги десятилетия:



 разработано 14 программ обучения, которые составили расширенный курс обучения для уверенных пользователей;

 общий тираж учебников превысил 60 тыс. экземпляров;

 76 регионов РФ участвуют в проекте;

 почти 36 тыс. человек зарегистрировано на сайте, в т. ч. около 10 тыс. в качестве преподавателей;

 создана уникальная методическая онлайн-площадка для преподавателей, на которой прошло 15 всероссийских вебинаров; их слушателями стали свыше 10 тыс. человек;

 более 1 500 преподавателей вступили в закрытую методическую группу в социальной сети «ВКонтакте», где публикуются новости и материалы проекта;

 портал «Азбука интернета» ежемесячно посещает 20 тыс. уникальных пользователей;

 в 2023 году выпущено специальное учебное пособие, посвященное особенностям работы на смартфоне;

 на портале размещено 25 обучающих видеороликов и более 30 макетов для оформления учебных классов;

 создана адаптивная версия для смартфонов, а также версия для слабовидящих пользователей;

 проект «Азбука интернета» получил международное признание: дважды (в 2020 и 2023 годах) становился победителем конкурса WSIS Prizes (приз

Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества);

 в 2023 году «Азбука интернета» была представлена на саммите стран АТЭС как лучшая российская практика по обучению пенсионеров работе на компьютере;

 разработан базовый курс обучения, посвященный российской операционной системе «Альт»;

 выпущен специальный курс обучения для русскоговорящих пенсионеров Республики Армения;

 регулярно проводятся вебинары для отдельных регионов или преподавателей системы поддержки пенсионеров в компаниях;

 учебное пособие бесплатно распространяется на курсах и передается в библиотеки.

Нина Корелова, преподаватель компьютерной грамотности, Череповец: «“Азбука интернета” разработана специально для людей старшего возраста и учитывает их особенности и потребности: все просто и доступно. Удобно и преподавателям: есть конспекты, видеоматериалы, ответы на вопросы, различные рекомендации и методики. Люди довольны. Это лучшая оценка программы “Ростелекома”». «Спасибо интернету!»



С 2015 года в рамках проекта «Азбука интернета» ежегодно проводится Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету!», участниками которого стали уже более 35 тыс. человек из 79 регионов России.



 227 человек стали победителями и призерами конкурса;

 троим участникам на момент подачи работ было более 100 лет, 65 пенсионерам — более 90 лет;

 более 80% работ ежегодно поступают на конкурс от жителей малых населенных пунктов;

 свыше 75% аудитории являются пользователями Госуслуг;

 более 40% участников — работающие пенсионеры;

 восемь раз в номинации «Самый активный регион» побеждала Республика Татарстан.



В настоящее время идет прием работ на Х юбилейный конкурс «Спасибо интернету — 2024!» Впервые на конкурсе представлена спецноминация для преподавателей, где они могут поделиться своими методиками обучения и другими материалами по теме. Победителя определит не жюри, а коллеги-участники той же номинации.



Дополнительная информация о проекте



Партнерами проекта «Азбука интернета» в регионах выступают: Академия активного долголетия в Арктике, Национальная библиотека ЯНАО, Центр общения старшего поколения в Каменск-Уральском (Свердловская область), Клуб жизнелюбов в Пермском крае, Самарская епархия РПЦ, Союз пенсионеров Республики Татарстан, клубы компьютерной грамотности, учреждения культуры и другие государственные и общественные организации.



Отделение СФР в Республике Карелия организовало для своих студентов из удаленных районов проживание в Петрозаводске на время учебы на курсах компьютерной грамотности.



В Хабаровском крае реализуются несколько разноформатных проектов по обучению пенсионеров, в том числе действует программа «Тимуровцы информационного общества», где под руководством педагогов школьники обучают пенсионеров.



В Амурской области в рамках проекта «Азбука интернета» была организована встреча слушателей курса с сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области. Мероприятие прошло в поддержку учебного модуля по безопасному поведению в сети. Сотрудники полиции рассказали о видах мошенничества, формах его проявления, реальных случаях в Амурской области в отношении пенсионеров и том, как им противостоять и что делать, чтобы не попасться на удочку преступников.



В Новосибирске НРОО «Пенсионеры-онлайн» в содружестве с Новосибирским отделением Красного Креста в России провели более десяти выездных мероприятий.



В 2020 году во время пандемии коронавируса в Ивановской области действовало 19 мобильных интернет-клубов для маломобильных граждан, консультации для них проводились на дому; в Мурманской области содействие в обучении навыкам компьютерной грамотности оказывалось социальными работниками через службу «Мобильная бригада»; в Самарской области учреждения социальной защиты предоставили в прокат ноутбуки на период самоизоляции; в учреждениях соцзащиты Кузбасса обучение велось в дистанционном формате, специально для пенсионеров записывали обучающие видеоролики.



Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» получили положительную рецензию Института информатизации образования Российской Академии образования.



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Социальный фонд России (СФР) — государственный внебюджетный фонд, созданный 1 января 2023 года в результате реорганизации Пенсионного фонда России и присоединения к нему Фонда социального страхования. СФР выполняет функции по обязательному пенсионному и социальному страхованию в России, государственному пенсионному обеспечению и предоставлению ряда мер социальной поддержки.



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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.



Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.



Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



* Материалы модуля «Искусственный интеллект» подготовлены, протестированы и в ближайшее время будут размещены на сайте в открытом доступе. Реклама: ПАО "Ростелеком"





