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18:35, 25 сентября 2024 года

Безработный орловец предстанет перед судом за сбыт наркотиков

У мужчины изъяли 46 свертков с запрещенным веществом.

Фото: ЛО МВД России на станции Орёл

В Орле перед судом предстанет ранее судимый местный житель. Сотрудники транспортной полиции изъяли у него 46 свертков с запрещенным веществом. 

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, предложение стать "закладчиком" 43-летний мужчина получил в мессенджере от неизвестного лица. Все его действия контролировал куратор. 

Орловец прибыл на указанное место и разложил по разным адресам не менее 35 свертков. Однако довести свой замысел до конца он не успел, так как был задержан вблизи железнодорожных путей оперативными сотрудниками ЛО МВД России на станции Орел.

Судебная экспертиза установила, что во всех найденных свертках находится порошкообразное белое вещество, содержащее метадон. Общая масса наркотика - не менее 6,56 граммов, что является крупным размером.

Возбуждено уголовное дело. Вместе с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в Железнодорожный районный суд Орла для рассмотрения по существу. В отношении неустановленного куратора уголовное дело выделено в отдельное производство. Расследование продолжается.


Сергей Мерцалов
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