В Урицком районе освятили купол и крест на строящейся церкви
Работы ведутся в селе Бунино.
Фото: Орловская митрополия
В селе Бунино Урицкого района состоялось торжественное освящение купола и креста на строящемся храме. Обряд провел исполняющий обязанности благочинного храмов Нарышкинско-Шаблыкинского округа, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери иерей Алексей Ладыгин.
На богослужении присутствовали местные жители, с нетерпением ожидающие завершения всех строительных работ. Как сообщили в Орловской митрополии, приобретение и установка купола и креста стали возможными благодаря помощи неравнодушных благотворителей.