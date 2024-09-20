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15:45, 20 сентября 2024 года

Заместителем начальника УМВД России по Орловской области стал Владимир Ромадинов

Приказ о его назначении подписал глава МВД Владимир Колокольцев.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

На должность заместителя начальника орловского УМВД, начальника Следственного управления назначен полковник юстиции Владимир Ромадинов. Приказ о подписал глава МВД Владимир Колокольцев.
 
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, Ромадинов служит в органах с 1999 года. Он получил образование в Орловском юридическом институте МВД России по специальности "Юриспруденция". За время своей карьеры прошел путь от следователя при Кромском районном отделе внутренних дел до начальника ОМВД России по Кромскому району.
 
Владимир Ромадинов женат и воспитывает двоих детей. Он был награжден медалями МВД России "За отличие в службе" первой, второй и третьей степеней.



Сергей Мерцалов
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