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16:30, 20 сентября 2024 года Спасатели из Орловской области продолжают бороться с лесными пожарами в ЛНР В составе сводного отряда 22 огнеборца из Орла и Ливен.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Орловские спасатели продолжают борьбу с лесными пожарами в Луганской Народной Республике, которые представляют серьезную угрозу для населенных пунктов и жизни людей, проживающих в них. В общей сложности в братскую республику отправились 22 огнеборца из Орла и Ливен, а также пять единиц спецтехники. регионального Управления МЧС.



Напомним, что в ЛНР на протяжении нескольких недель бушуют пожары на открытых территориях. Режим ЧС ввели в нескольких округах. - Сводный отряд Главного управления МЧС России по Орловской области активно противостоит стихии, стремясь защитить населенные пункты от огненной опасности, - отметили в пресс-службеНапомним, что в ЛНР на протяжении нескольких недель бушуют пожары на открытых территориях. Режим ЧС ввели в нескольких округах.



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Сергей Мерцалов



