Главная » Новости



15:24, 17 сентября 2024 года "Ростелеком" приглашает принять участие в онлайн-чемпионате "Изучи интернет — управляй им" Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Erid: F7NfYUJCUneLuWYVM2ej



«Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU/.РФ приглашают школьников и студентов до 18 лет принять участие в соревнованиях по цифровой грамотности. Регистрация и первый этап XIII Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им» продлятся до 11 ноября.



Главная тема чемпионата в этом году — система доменных имен (DNS — от англ. Domain Name System). Участникам предстоит ответить на вопросы об инфраструктуре и иерархии DNS, процессах управления системой доменных имен и связанных с ними организациях, об истории и событиях отрасли. Один из наборов заданий посвящен 30-летию домена .RU и Рунета в целом, которое широко отмечается в 2024 году.

Юлиана Соколенко, директор департамента внешних коммуникаций и корпоративной социальной ответственности «Ростелекома»: «В этот раз онлайн-чемпионат посвящен узкоспециальной теме — системе доменных имен. Однако это не значит, что принять в нем участие смогут только те, кто уже хорошо разбирается в интернет-технологиях. Мы приглашаем всех, кто хочет повысить уровень цифровой грамотности, углубить знания в области ИТ, познакомиться с историей и современными тенденциями в этой важной сфере. Изучая основы ключевой информационной инфраструктуры, подростки готовятся к вызовам завтрашнего дня в ИТ-отрасли. Участие в чемпионате — это не только соревнование, но и шаг к будущей карьере в одной из самых динамично развивающихся отраслей». Чемпионат пройдет в индивидуальном и командном зачетах в два этапа:



• на первом участникам предстоит выполнить творческие задания: опубликовать пост о проведении чемпионата и подготовить инфографику об одном сайте из каталога лучших ресурсов с адресом в домене .ДЕТИ; готовые работы принимаются до 11 ноября;



• на втором — пройти онлайн-турнир из 24 интерактивных заданий разной сложности, доступ к ним откроется 12 ноября в специальном разделе сайта проекта «Изучи интернет — управляй им».



Итоги онлайн-чемпионата будут подведены 4 декабря. Победители в индивидуальном и командном зачетах получат дипломы и ценные призы: сертификаты маркет-плейса OZON и библиотеки электронных и аудиокниг «ЛитРес». Отдельно будут отмечены авторы лучших работ, выполненных в рамках творческого этапа чемпионата. Награду также получат капитаны команд-призеров: сертификаты от компании «Рег.ру» на регистрацию домена .ДЕТИ и создание сайта с помощью конструктора сроком на три месяца. Участники чемпионата, не занявшие призовых мест, получат именные электронные сертификаты.



Подробные правила участия в чемпионате опубликованы на сайте проекта «Изучи интернет — управляй им».



* * *

«Изучи интернет — управляй им» — интерактивный сайт, викторина, тренировочные тесты, словарь и турниры, которые помогут разобраться в тонкостях устройства интернета и цифровых технологий, стать опытными интернет-пользователями и научиться безопасному серфингу в сети. Также проект призван пробудить интерес школьников к профессиям, связанным с цифровыми технологиями.



* * *

Координационный центр доменов .RU/.РФ — администратор национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ. Выполняет функции национальной регистратуры. В состав учредителей сегодня входят общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи», региональная организация «Центр интернет-технологий», Российский НИИ развития общественных сетей, Институт развития интернета и Российская Федерация, функции и полномочия от имени которой осуществляет Роскомнадзор.



Миссия Координационного центра — расширение использования глобальной сети интернет в Российской Федерации в интересах российского и мирового интернет-сообщества. Основной задачей Координационного центра является обеспечение надежного и стабильного функционирования системы регистрации доменных имен и DNS-инфраструктуры российского сегмента сети интернет. Также Координационный центр большое внимание уделяет популяризации доменов .RU и .РФ среди российских пользователей и повышению уровня интернет-грамотности граждан России.

***

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и

охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.



Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.



Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



Реклама: ПАО "Ростелеком"







