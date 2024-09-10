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16:28, 10 сентября 2024 года В "наливайках" Орловской области ограничили продажу алкоголя с 21:00 до 10:00 Речь идет о точках общепита, которые расположены в многоквартирных домах.



Фото: архив

В Орловской области в "наливайках", расположенных в жилых кварталах, теперь не продают алкоголь с 21:00 до 10:00. Ограничение действует уже с сентября, а с середины октября оно вступит в полную силу. тг-канал "Телеграммы из Орла". Ресторанов изменения времени работы не коснулись. Об этом сообщил





