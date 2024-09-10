Урожай озимых в Орловской области оказался под угрозой

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15:17, 10 сентября 2024 года
Урожай озимых в Орловской области оказался под угрозойК этому привела засуха.
Аномально сухая и жаркая погода, которая господствует в Орловской области больше месяца, поставила под угрозу урожай озимых культур. Особую обеспокоенность вызывают посевы рапса.
По словам фермеров, верхний слой земли остался без влаги. Озимые всходят, но быстро чахнут. Пересеять их можно будет лишь весной, все, что взошло сейчас, было посеяно в августе.
Если так и продолжится, то будут решать вопрос с введением режима ЧС в регионе.
Ситуация с озимой пшеницей не так опасна, ее только начинают сеять и аграрии все же надеются на дожди.
Анна Вайсергисер
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