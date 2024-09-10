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15:30, 10 сентября 2024 года Орел посетил румынский тхэквондист и путешественник Иоан Тиурян В городе мастер провел мастер-класс для начинающих спортсменов.







Орел посетил румынский тхэквондист и путешественник Иоан Тиурян. По пути мастер посетил больше десяти стран, включая Болгарию, Польшу, Латвию, Литву и Азербайджан.



В России Иоан Тиурян побывал в Санкт-Петербурге и Владивостоке. Всего за три месяца путешественник проехал больше 30 тысяч километров. В Орле мастер провел мастер-класс для начинающих спортсменов.





Юлия Опанасюк



