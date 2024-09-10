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14:22, 10 сентября 2024 года В Орловской области для косуль готовят съедобные веники на зиму Подготовку к холодному сезону ведет зоовольерный комплекс в Орловском полесье.



Фото: vk.com/zoovolyer

Для обитателей зоовольерного комплекса в Орловском полесье делают заготовки на зиму. Персонально для косуль - съедобные веники.



- Косули едят очень мало сена и совсем не едят кору. Накормить их – задача не из простых. Поэтому для косуль сотрудники зоовольерного комплекса специально заготавливают так называемые веники из малины, ивы, крапивы и других растений, - рассказали в пресс-службе БУОО "Дирекция ООПТ".



Другие копытные менее привередливы и будут питаться сеном. Его заготовка тоже идет в зоовольерном комплексе.





Ольга СУПОНЕВА



