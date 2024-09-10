Выставка картин Василия Нестеренко откроется в Орле
На полотнах - природа Байкала и Дальнего Востока.
Фото: Информационно-выставочный центр Орла
В Орле откроется выставка Василия Нестеренко "На дальних рубежах". На картинах, которые увидят орловцы, художник запечатлил природу Байкала и Дальнего Востока.
Василий Нестеренко работает в жанре пейзажа, портрета, исторической живописи, натюрморта, кроме того, он занимается росписью храмов. Гостям выставки будет представлено около 60 картин живописца. Эта выставка для него станет пятой персональной в Орле.
Официальное открытие состоится 12 сентября в 16:00 на площадке Информационно-выставочного центра. Работать экспозиция будет до 6 октября.