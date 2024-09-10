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14:16, 10 сентября 2024 года Выставка картин Василия Нестеренко откроется в Орле На полотнах - природа Байкала и Дальнего Востока.



Фото: Информационно-выставочный центр Орла

В Орле откроется выставка Василия Нестеренко "На дальних рубежах". На картинах, которые увидят орловцы, художник запечатлил природу Байкала и Дальнего Востока.



Василий Нестеренко работает в жанре пейзажа, портрета, исторической живописи, натюрморта, кроме того, он занимается росписью храмов. Гостям выставки будет представлено около 60 картин живописца. Эта выставка для него станет пятой персональной в Орле.



Официальное открытие состоится 12 сентября в 16:00 на площадке Информационно-выставочного центра. Работать экспозиция будет до 6 октября.



(6+)











Ольга СУПОНЕВА



