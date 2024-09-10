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14:01, 10 сентября 2024 года Пункт приема гуманитарки для беженцев в Орле изменил график работы Опубликовано новое расписание центра "Патриот-57".



Фото: архив "Вестей"

Центр "Патриот-57" в Орле, где продолжается сбор необходимых вещей для переехавших в наш регион курян, изменил график работы. Об этом сообщает тематический телеграм-канал "Орловский тыл".



Теперь принести помощь можно согласно такому графику: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, суббота с 9:00 до 17:00, воскресенье с 9:00 до 13:00. Адрес: ул. Привокзальная, д.8.



Списки необходимых для беженцев вещей регулярно публикуются здесь.





Ольга СУПОНЕВА



