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13:46, 10 сентября 2024 года Орловцев пригласили на поиски живой воды Поход с одноименным названием состоится 14 сентября.



Фото: vk.com/pohodrom_orel

В конце текущей недели орловцы могут отправиться в поход-экскурсию под названием "В поисках живой воды". Его для любителей активного и познавательного времяпрепровождения организует турсообщество "Походная романтика".



Состоится поход 14 сентября, в субботу.



- Мы отправимся в новое познавательное путешествие по живописным просторам бывшей Кириковской волости. Вновь нашим провожатым выступит Андрей Козелков - краевед, автор объемного труда "Встреча на Закопе", повествующего об истории орловской деревни, на примере ныне опустевшего новосильского поселка Закоп, - рассказал Денис Балагутин, туристический инструктор, организатор похода.



В программе - заброшенные деревни и истории о людях и их судьбах, дегустация меда и фермерского молока, поиски колодца с живой водой в глубинах леса, посещение старинного храма с уникальными сохранившимися фресками, горячий походный обед в полевых условиях, красивые пейзажи осенней Орловщины.



Маршрут составит 19 километров, стоит рассчитывать свои силы, отмечают организаторы. Узнать подробности и записаться можно в группе туристического сообщества "Походная романтика" Вконтакте.



(18+)





Ольга СУПОНЕВА



