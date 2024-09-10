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13:46, 10 сентября 2024 года

Орловцев пригласили на поиски живой воды

Поход с одноименным названием состоится 14 сентября.

Фото: vk.com/pohodrom_orel

В конце текущей недели орловцы могут отправиться в поход-экскурсию под названием "В поисках живой воды". Его для любителей активного и познавательного времяпрепровождения организует турсообщество "Походная романтика". 

Состоится поход 14 сентября, в субботу. 

- Мы отправимся в новое познавательное путешествие по живописным просторам бывшей Кириковской волости. Вновь нашим провожатым выступит Андрей Козелков - краевед, автор объемного труда "Встреча на Закопе", повествующего об истории орловской деревни, на примере ныне опустевшего новосильского поселка Закоп, - рассказал Денис Балагутин, туристический инструктор, организатор похода.

В программе - заброшенные деревни и истории о людях и их судьбах, дегустация меда и фермерского молока, поиски колодца с живой водой в глубинах леса, посещение старинного храма с уникальными сохранившимися фресками, горячий походный обед в полевых условиях, красивые пейзажи осенней Орловщины. 

Маршрут составит 19 километров, стоит рассчитывать свои силы, отмечают организаторы. Узнать подробности и записаться можно в группе туристического сообщества "Походная романтика" Вконтакте.

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Ольга СУПОНЕВА
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