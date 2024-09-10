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12:44, 10 сентября 2024 года Десятки домов по Комсомольской в Орле на сутки останутся без горячей воды Также неудобства коснутся Планерной, Кромской и Авиационной улиц.





В связи с ремонтом теплосети по улице Планерной в Орле жители ряда домов столкнутся с отключением горячей воды. Неудобства продлятся сутки: с восьми утра 11 сентября до восьми утра 12 сентября. Об этом сообщили в АО "Орелгортеплоэнерго".



Ограничение затронет жильцов домов по следующим адресам:



• ул. Авиационная, 7, 7 корпус 2;



• ул. Комсомольская, 310/1, 322а, 340, 300, 302, 304, 306, 310, 312, 314, 316, ,322, 324, 326, 328, 332, 334, 338, 342, 344, 346, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388,390, 392, 394, 396, 400, 402, 404, 406;



• ул. Планерная, 29, 31, 31/2, 33, 35, 37,39,41,43;



• ул. Кромская, 3, 5, 7.



Также неудобства затронут детские сады №10, 41, 61, школу №6.





Артем Ежаков



