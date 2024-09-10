вторник 10.09.2024 13:07:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

12:18, 10 сентября 2024 года

Сильнее вместе: экосистемы "Лукоморье" и Digital Q создадут новые возможности в сфере ИТ-разработки

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Erid: F7NfYUJCUneLuWCjMGhj

Разработчик программного обеспечения для управления ИТ-процессами «РТК ИТ Плюс» (входит в ГК «Ростелеком»), и компания «Диасофт» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнеры будут совместно развивать и расширять возможности экосистемы ИТ-продуктов «Лукоморье» через интеграцию с технологическими платформами экосистемы цифровой трансформации Digital Q. Документ о сотрудничестве на площадке Kazan Digital Week подписали генеральный директор «РТК ИТ Плюс», руководитель линейки продуктов «Лукоморье» Арсен Благов и член совета директоров «Диасофт» Александр Генцис.

«Лукоморье» — это экосистема, которая включает инструменты для всех этапов жизненного цикла разработки программного обеспечения, от проектирования до тестирования и сопровождения. В «Лукоморье» входят продукты: система управления проектами «Яга», безопасный репозиторий «Феникс», графический онлайн-редактор «Спектр», инновационный маркетплейс «Ярмарка», планировщик задач «Ëжка».

Экосистема цифровой трансформации Digital Q включает в себя более 30 платформ, которые позволяют организовать эффективное производство программных продуктов с учетом всех современных требований ИТ-индустрии.

Технологические low/no-code платформы экосистемы предназначены для создания архитектуры, интерфейсов, бизнес-процессов и аналитических инструментов. Они включают готовые шаблоны, компоненты и инструменты для быстрого создания архитектурно-правильных программных приложений и их публикации в цифровых каналах.

Экосистемы «Лукоморье» и Digital Q дополнят друг друга и предоставят ИТ-командам полный спектр инструментов для быстрого и качественного создания или модернизации современных корпоративных ИТ-систем.

Партнеры планируют расширить спектр сервисов и решений для автоматизации процессов разработки цифровых продуктов и обеспечить бесшовную интеграцию технологических платформ Digital Q с продуктами «Лукоморья», что позволит клиентам использовать функционал low/no-code разработки, управления и мониторинга инфраструктуры, управления проектами и потоками задач, обеспечения безопасной разработки приложений. Кроме того, компании будут организовать совместные бизнес-процессы в продажах, обучении, нормативном сопровождении и обслуживании общей продуктовой линейки.
Арсен Благов, генеральный директор «РТК ИТ Плюс», руководитель линейки продуктов «Лукоморье»: «Сотрудничество с “Диасофт” открывает новые горизонты для нашей совместной работы и отвечает текущим потребностям рынка. Мы уверены, наше партнерство принесет значительную пользу как нашим компаниям, так и клиентам, предоставляя им современные, безопасные и удобные ИТ-решения».
Александр Генцис, член совета директоров «Диасофт»: «Благодаря сотрудничеству с “РТК ИТ Плюс” мы предложим рынку импортонезависимую среду разработки с максимально широким функционалом. Подобные масштабные задачи эффективнее решать совместно с другими крупными ИТ-компаниями, обеспечивая синергию технологий и компетенций».
* * *

 
ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.

«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

Реклама: ПАО "Ростелеком"
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.