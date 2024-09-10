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12:18, 10 сентября 2024 года Сильнее вместе: экосистемы "Лукоморье" и Digital Q создадут новые возможности в сфере ИТ-разработки Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

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Разработчик программного обеспечения для управления ИТ-процессами «РТК ИТ Плюс» (входит в ГК «Ростелеком»), и компания «Диасофт» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнеры будут совместно развивать и расширять возможности экосистемы ИТ-продуктов «Лукоморье» через интеграцию с технологическими платформами экосистемы цифровой трансформации Digital Q. Документ о сотрудничестве на площадке Kazan Digital Week подписали генеральный директор «РТК ИТ Плюс», руководитель линейки продуктов «Лукоморье» Арсен Благов и член совета директоров «Диасофт» Александр Генцис.



«Лукоморье» — это экосистема, которая включает инструменты для всех этапов жизненного цикла разработки программного обеспечения, от проектирования до тестирования и сопровождения. В «Лукоморье» входят продукты: система управления проектами «Яга», безопасный репозиторий «Феникс», графический онлайн-редактор «Спектр», инновационный маркетплейс «Ярмарка», планировщик задач «Ëжка».



Экосистема цифровой трансформации Digital Q включает в себя более 30 платформ, которые позволяют организовать эффективное производство программных продуктов с учетом всех современных требований ИТ-индустрии.



Технологические low/no-code платформы экосистемы предназначены для создания архитектуры, интерфейсов, бизнес-процессов и аналитических инструментов. Они включают готовые шаблоны, компоненты и инструменты для быстрого создания архитектурно-правильных программных приложений и их публикации в цифровых каналах.



Экосистемы «Лукоморье» и Digital Q дополнят друг друга и предоставят ИТ-командам полный спектр инструментов для быстрого и качественного создания или модернизации современных корпоративных ИТ-систем.



Партнеры планируют расширить спектр сервисов и решений для автоматизации процессов разработки цифровых продуктов и обеспечить бесшовную интеграцию технологических платформ Digital Q с продуктами «Лукоморья», что позволит клиентам использовать функционал low/no-code разработки, управления и мониторинга инфраструктуры, управления проектами и потоками задач, обеспечения безопасной разработки приложений. Кроме того, компании будут организовать совместные бизнес-процессы в продажах, обучении, нормативном сопровождении и обслуживании общей продуктовой линейки.

Арсен Благов, генеральный директор «РТК ИТ Плюс», руководитель линейки продуктов «Лукоморье»: «Сотрудничество с “Диасофт” открывает новые горизонты для нашей совместной работы и отвечает текущим потребностям рынка. Мы уверены, наше партнерство принесет значительную пользу как нашим компаниям, так и клиентам, предоставляя им современные, безопасные и удобные ИТ-решения». Александр Генцис, член совета директоров «Диасофт»: «Благодаря сотрудничеству с “РТК ИТ Плюс” мы предложим рынку импортонезависимую среду разработки с максимально широким функционалом. Подобные масштабные задачи эффективнее решать совместно с другими крупными ИТ-компаниями, обеспечивая синергию технологий и компетенций». * * *



ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.



Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.



«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



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