Курский драмтеатр открыл 233-й сезон на орловской сцене

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11:01, 10 сентября 2024 года
Курский драмтеатр открыл 233-й сезон на орловской сценеИз родных стен коллектив театра вынудила уехать ситуация в приграничье.
Курский драматический театр открыл свой 233-й театральный сезон на сцене орловского "Свободного пространства".
Выступать дома актеры пока не могут в связи с событиями в приграничье. Куряне подарили публике три постановки: "Пришел мужчина к женщине", "Контрабас" и "Медведь". Все три собрали полные залы.
Дальше куряне с большими гастролями отправятся в Архангельск.
Екатерина Габова
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