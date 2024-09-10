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11:01, 10 сентября 2024 года Курский драмтеатр открыл 233-й сезон на орловской сцене Из родных стен коллектив театра вынудила уехать ситуация в приграничье.







Курский драматический театр открыл свой 233-й театральный сезон на сцене орловского "Свободного пространства".



Выступать дома актеры пока не могут в связи с событиями в приграничье. Куряне подарили публике три постановки: "Пришел мужчина к женщине", "Контрабас" и "Медведь". Все три собрали полные залы.



Дальше куряне с большими гастролями отправятся в Архангельск.





Екатерина Габова



