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10:29, 10 сентября 2024 года Магнитная буря может стать причиной плохого самочувствия у орловцев Явление ожидается с вечера 10 сентября и до конца 11 сентября.





С 18:00 10 сентября Землю накроет магнитная буря. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла" со ссылкой на специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. Явление ожидается до конца 11 сентября.



Метеочувствительные орловцы в этот период времени могут ощутить недомогание.





Артем Ежаков



