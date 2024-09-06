Главная » Новости



20:58, 6 сентября 2024 года Андрей Клычков предложил запретить ночную езду громких мотоциклов в жилых районах Губернатор Орловской области озвучил это в ходе прямого эфира в "ВКонтакте".







Андрей Клычков предложил запретить ночную езду громких мотоциклов в жилых районах. Губернатор Орловской области озвучил это в ходе прямого эфира в "ВКонтакте".

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "Я сам люблю мотоциклы, но это не дело, когда без глушителей, с ревущими моторами по ночам гоняют. Посмотрите, что происходит в соседних областях. Угроза беспилотников. Мы, к сожалению, тоже не лишены этого ужаса. Я предлагаю, давайте введем запрет на перемещение мотоциклов с громким звуком в жилых районах с 20:00 и до 8:00. И это будет дополнительное полномочие для наших правоохранителей". К слову, подобный запрет действует сейчас в соседней Курской области.



Ранее первый заместитель председателя Орловского облсовета Михаил Вдовин заявил, что фракция "Единая Россия" в региональном парламенте на следующей сессии готовит законодательную инициативу, чтобы штрафы за данный вид нарушения были увеличены – по консультациям, за первичное нарушение – пять тысяч рублей, за повторное – 10 тысяч.



Читайте также: Орловцы недовольны шумом от ночных гонок мотоциклистов





Артем Ежаков



