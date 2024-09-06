Врачи второй поликлиники в Орле позаботились о переселенцах в Советском районе

Терапевты ежедневно навещают курян в трех ПВР.

В Орле вторая поликлиника взяла шефство над пунктами временного размещения в Советском районе. Врачи-терапевты ежедневно навещают переселенцев в общежитии на Наугорском шоссе, в пункте на Веселой слободе и в гостинице "Русь".



О том, какую заботу проявляют медики и с какими проблемами со здоровьем сталкиваются гости из Курска, корреспондент "Вести-Орел" поговорила с терапевтом второй поликлиники Анастасией Колесовой.