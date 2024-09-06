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14:15, 6 сентября 2024 года Безопасный интернет для детей и взрослых: полезные советы от "Ростелекома" в начале учебного года Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

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Начался новый учебный год и самое время вспомнить о цифровой гигиене для детей и взрослых. Конечно, интернет предоставляет массу возможностей для обучения, общения и развлечений, однако несет и различные риски. Специально к началу нового учебного года «Ростелеком» и «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома» — архитектор комплексной кибербезопасности) напоминают, как детям и взрослым безопасно использовать интернет.

Виктория Богату, директор продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов «Ростелекома»: «Новый учебный год традиционно приносит испытания для родителей. По мере взросления детей меняется и характер забот. Современные дети требуют повышенного внимания, даже если они находятся дома — ведь все свободное время они проводят в интернете. В таких условиях важно соблюдать простые правила кибергигиены, а для этого необходимо знать, как защитить свои данные, настроить гаджеты, чтобы получать безопасный контент, распознать угрозу со стороны мошенника и т.д. Эта информация важна для всех членов семьи: детей, родителей, бабушек и дедушек. Для детей мы разработали бесплатный курс в “Ростелеком Лицее”, где подростки сами объясняют нюансы общения в интернете и рассказывают о киберугрозах; для родителей создали уникальную подписку “Mixx вместе”, которая позволяет в один клик защитить ребенка от нежелательного контента и получить доступ к образовательным платформам; для старшего поколения создана обучающая программа “Азбука интернета” с пошаговым руководством по защите от мошенников. Каждый в семье может стать как учителем, так и учеником».

Цифровая гигиена



Для детей:



• Объясните основные правила. Расскажите детям о том, что такое личная информация, и почему ее нельзя раскрывать незнакомцам. Объясните, что не следует общаться с людьми, которых они не знают в реальной жизни. Ведь если подписывать на всех фотографиях кличку домашнего питомца и использовать ее в пароле, этим могут воспользоваться злоумышленники.



• Проведите обучение. Используйте игры и интерактивные занятия для обучения детей основам безопасности в интернете. Специально для вас «Солар» придумал игру «Паролия», где можно проверить навыки составления надежного пароля.



Для взрослых:



• Регулярно обновляйте знания. Следите за новыми угрозами и методами мошенничества. Чтение статей, участие в вебинарах или курсах по кибербезопасности поможет оставаться в курсе.



• Будьте бдительны. Основное средство защиты от мошенников — это критическое мышление и проверка информации. Не торопитесь, внимательно проверяйте информацию, не переходите по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах и социальных сетях.



Защита личной информации



Для детей:



• Настройте приватность. Убедитесь, что настройки конфиденциальности в социальных сетях и приложениях установлены на максимальный уровень. Объясните детям, как и главное, зачем это делать.



• Не публикуйте личные данные. Научите детей избегать публикации информации о себе, такой как адрес, номер телефона, местоположение, планы. Например, билеты в театр могут не только вызвать восторг у театралов, но и сообщить злоумышленникам, когда вас точно не будет дома.



Для взрослых:



• Используйте сложные пароли. Создавайте уникальные пароли для каждого аккаунта. Используйте комбинацию букв, цифр и специальных символов.



• Двухфакторная аутентификация. Включите двухфакторную аутентификацию на всех возможных аккаунтах для дополнительной защиты.



Безопасность устройств



Для детей:



• Установите родительский контроль. Используйте программы родительского контроля для ограничения доступа к нежелательному контенту и мониторинга активности в интернете. Вы можете подключить Безопасный интернет в детской подписке «MiXX Вместе», которую в преддверии нового учебного года запустили «Ростелеком», Tele2 и ГК «Солар» Сервис позволит защитить всю семью от угроз в сети (фишинг, мошеннические сайты и пр.).



• Объясните опасности загрузок. Научите детей не загружать приложения или файлы из ненадежных источников.



Для взрослых:



• Антивирусное ПО. Установите антивирусные программы и регулярно обновляйте их. Это поможет защитить устройства от вредоносного ПО.



• Обновления системы. Регулярно обновляйте операционные системы и приложения для устранения уязвимостей.



Цифровой этикет



Для детей:



• Безопасное общение. Объясните детям, что они могут делиться своими мыслями и чувствами с вами, если кто-то ведет себя странно или угрожающе.



• Не отвечайте на негатив. Научите детей не реагировать на троллинг или агрессивные сообщения. Лучше всего игнорировать таких людей. Подробнее о том, как защитить ребенка от кибербуллинга, читайте на сайте «КиберЗОЖ».



Для взрослых:



• Будьте осторожны с общением. Не доверяйте незнакомцам в интернете. Помните, что не все люди ведут себя так, как они представляются.



• Сообщайте о мошенничестве. Если вы столкнулись с мошенничеством или угрозами, немедленно сообщите об этом правоохранительным органам.



Здоровый цифровой баланс



Для детей:



• Ограничьте время в интернете. Установите временные рамки для использования интернета и поощряйте активные игры на свежем воздухе.



• Занимайтесь вместе. Проводите время с детьми в интернете — смотрите фильмы или играйте в игры вместе.



Для взрослых:



• Отдых от экрана. Регулярно делайте перерывы от экрана, чтобы избежать усталости глаз и сохранить психическое здоровье.



• Развивайтесь вне интернета. Найдите хобби или занятия, которые не связаны с интернетом — чтение книг, спорт или творчество. Ну, а если оторваться от интернета сложно, рекомендуем ознакомиться с проектами «Ростелекома» в сфере кибербезопасности, чтобы научиться противостоять интернет-преступникам и защищать себя в виртуальном пространстве, применять цифровые инструменты для реализации творческих идей и решения реальных проблем



Полезные курсы



Для детей:



• Курсы по цифровому этикету и кибербезопасности на образовательной платформе «Ростелеком Лицей». «Цифровое просвещение» поможет подросткам разобраться в особенностях общения в интернете и повысить уровень цифровой грамотности. Курс предназначен для школьников 5–11 классов и часть материала рассказывают их сверстники. Курс доступен по ссылке после регистрации.



• DigitaLogia: как все устроено — образовательный онлайн-проект для школьников средних и старших классов.



• Книга по кибербезопасности «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир».



• «Изучи интернет — управляй им!» — социально-образовательный интерактивный проект для школьников и студентов, который помогает узнать устройство интернета и цифровых технологий, стать опытным интернет-пользователем и научиться безопасному серфингу в сети.



Для мам и пап:



• Лекции по кибербезопасности о том, как защитить ребенка от рисков в интернете. В основе онлайн-курса лежит масштабное исследование «Технологии защиты детей в интернете», которое провели компании «Ростелеком», MINDSMITH и Альянс по защите детей в цифровой среде.



Для бабушек и дедушек:



• «Азбука интернета» — уникальное социально-образовательное пособие для интернет-пользователей старшего поколения. За 10 лет уроки компьютерной грамотности прошли более 480 000 пенсионеров по всей стране.



Безопасное использование интернета требует дружных усилий детей и взрослых. Обучение кибербезопасности может превратиться в увлекательную домашнюю викторину, что не только защитит вашу семью от неприятностей в киберпространстве, но и научит людей разных поколений говорить на одном языке.



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Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, интеграция комплексных решений, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов.



С 2015 года предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» — более 1000 крупнейших компаний России. Компания работает в направлениях безопасной разработки программного обеспечения, управления доступом, защиты корпоративных данных, детектирования хакерских атак и угроз, что позволяет закрывать максимум потребностей заказчиков.



Группа компаний предлагает сервисы первого и крупнейшего в России коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. По данным независимых аналитиков, «Солар» входит в топ-5 европейских и топ-15 мировых сервис-провайдеров по объему бизнеса.

Работа Центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности.



Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и другие. Также ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир».



Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры России в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения.



Под защитой «Солара» находятся крупнейшие государственные информационные системы, а также экономические и общественно-политические события в России, в том числе международного уровня.



Штат компании — более 2000 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.

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«Ростелеком. Лицей» — образовательная онлайн-платформа, которая объединяет свыше 5 700 уроков по всей школьной программе (с 1-го по 11-й классы). Сервис постоянно пополняется новым контентом; он разработан преподавателями ведущих вузов России в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Программа «Лицея» прошла экспертизу и получила положительную оценку научно-методического совета Агентства стратегических инициатив в партнерстве с Минпросвещения России.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.



Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.



«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



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