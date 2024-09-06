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12:00, 6 сентября 2024 года Почти 700 орловчанок прошли исследование на новом маммографе поликлиники №3 Аппарат работает уже четыре месяца.







Поликлиника №3 города Орла получила по программе модернизации первичного звена новый передвижной маммограф. Аппарат работает уже четыре месяца, с его помощью обследовали 678 женщин – как стационарно, так и на выезде.



Маммограф может использоваться круглый год. Мобильный комплекс используется для диагностики молочной железы в рамках диспансеризации и профилактических осмотров.



Цифровые снимки хранятся в специальной компьютерной базе, что даст возможность врачам вести сравнительный анализ развития болезни. Результат маммографии делается в среднем за сутки.





Елена Литинская



