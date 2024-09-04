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19:00, 4 сентября 2024 года Колхозный мост в Орле готов на 65% Сдать его могут раньше срока.







Колхозный мост в Орле готов на 65%. На нем работают 12 единиц техники и 60 рабочих. Сейчас они заливают выравнивающие слои, протягивают трассы электросетей и сетей связи, ведут подготовительные работы для установки ливневой канализации.



К концу сентября рабочие планируют приступить к устройству водоотвода, а затем укладке асфальта

Николай Анахин, начальник участка: "Мы отработали выделенный аванс в 137 миллионов рублей, ждем переноса лимитов с 2025-го года на 2024-й". Если лимиты будут перенесены, то, по словам подрядчика, заявленный срок сдачи – февраль 2025-го года – может настать раньше.





Екатерина Габова



