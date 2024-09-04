Колхозный мост в Орле готов на 65%. На нем работают 12 единиц техники и 60 рабочих. Сейчас они заливают выравнивающие слои, протягивают трассы электросетей и сетей связи, ведут подготовительные работы для установки ливневой канализации.
К концу сентября рабочие планируют приступить к устройству водоотвода, а затем укладке асфальта
Николай Анахин, начальник участка:"Мы отработали выделенный аванс в 137 миллионов рублей, ждем переноса лимитов с 2025-го года на 2024-й".
Если лимиты будут перенесены, то, по словам подрядчика, заявленный срок сдачи – февраль 2025-го года – может настать раньше.