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15:14, 4 сентября 2024 года "Ростелеком" запустил образовательный онлайн-курс "Василий Поленов. Учитель и ученики" Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

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В преддверии нового учебного года на онлайн-платформе «Ростелеком Лицей» стартовал уникальный просветительский проект о жизни и творчестве великого русского художника и наставника Василия Поленова и его знаменитых учеников: Исаака Левитана, Константина Коровина, Ильи Репина, Абрама Архипова и других. В подготовке цикла видеолекций приняли участие представители пресс-службы провайдера, журналисты и блогеры Центрального федерального округа (ЦФО), а также искусствоведы ведущих художественных музеев страны. Новый проект «Ростелекома» позволит приобщить школьников к миру искусства, а также будет способствовать популяризации культурного и исторического наследия России.



Проект «Василий Поленов. Учитель и ученики», приуроченный к Году педагога и наставника в России, продолжается и в Год семьи. Первыми в 2023 году ознакомиться с ним смогли жители Центральной России и Дальнего Востока. Сегодня проект вышел на новый этап развития: цикл видеолекций и конспектов размещен на образовательной онлайн-платформе «Ростелеком Лицей». Благодаря доступному и увлекательному формату учащиеся могут погрузиться в мир изобразительного искусства, развить эстетический вкус и расширить кругозор. Проект станет ценным дополнением к школьной программе и поможет воспитать в подрастающем поколении любовь и уважение к отечественной культуре.

Наталья Поленова, директор Государственного музея-заповедника В. Д. Поленова, правнучка художника: "С момента старта проекта по сегодняшний день онлайн-уроки, посвященные Василию Поленову и его прославленным ученикам, посмотрели десятки тысяч учащихся общеобразовательных и художественных школ Дальнего Востока и ЦФО. Рассказывая о жизни и творчестве мастера, роли, которую он сыграл в судьбах своих талантливых последователей, мы популяризируем художественное наследие нашей страны. Прекрасно, что мы живем в век, когда этому помогают цифровые технологии, которые позволяют передавать информацию в самые удаленные уголки нашей родины". Виктория Богату, директор продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов «Ростелекома»: "“Ростелеком Лицей” давно стал верным помощником для учеников и родителей. Многие пользователи заменили подпиской дорогостоящие занятия с репетиторами. При этом контент образовательной платформы выходит за рамки школьной программы, предоставляя целый ряд дополнительных развивающих занятий. Новый курс “Василий Поленов. Учитель и ученики” позволит школьникам поближе ознакомиться с творчеством выдающихся представителей отечественной живописи, узнать об их уникальном стиле и вкладе в развитие мировой культуры. Уверена, серия увлекательных видеолекций станет ценным источником знаний для всех, кто интересуется историей русского изобразительного искусства". Весь цикл видео, а также конспекты уроков доступны на платформе «Ростелеком Лицей» для всех авторизованных пользователей. Специально для слушателей курса также разработаны задания для самопроверки. После прочтения конспекта и просмотра видео, школьники могут проверить себя, приняв участие в красочной викторине: указать верный портрет, выбрать нужный этюд, назвать место, где творил художник и т.д.



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«Ростелеком. Лицей» — образовательная онлайн-платформа, которая объединяет свыше 5 700 уроков по всей школьной программе (с 1-го по 11-й классы). Сервис постоянно пополняется новым контентом; он разработан преподавателями ведущих вузов России в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Программа «Лицея» прошла экспертизу и получила положительную оценку научно-методического совета Агентства стратегических инициатив в партнерстве с Минпросвещения России.

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.



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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.



Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.



«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



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