Жильцы аварийных домов в Орле записали обращение к Владимиру Путину
Сообщается, что собственникам предлагают недостаточную сумму для покупки нового жилья.
В Орле жители аварийных домов по улицам Гвардейская, Плещеевская, Гайдара и Елецкая, а также по Пищевому переулку и Наугорскому шоссе объединились и обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину, записав видеообращение.
Сообщается, что собственникам предлагают недостаточную сумму для покупки нового жилья. Если ранее, по словам жителей, квадратный метр оценивали в 70 тысяч рублей, то теперь – в 47 тысяч. Люди не могут переехать, и потому вынуждены жить в опасных для жизни условиях.