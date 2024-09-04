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15:30, 4 сентября 2024 года Жильцы аварийных домов в Орле записали обращение к Владимиру Путину Сообщается, что собственникам предлагают недостаточную сумму для покупки нового жилья.





В Орле жители аварийных домов по улицам Гвардейская, Плещеевская, Гайдара и Елецкая, а также по Пищевому переулку и Наугорскому шоссе объединились и обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину, записав видеообращение.



Сообщается, что собственникам предлагают недостаточную сумму для покупки нового жилья. Если ранее, по словам жителей, квадратный метр оценивали в 70 тысяч рублей, то теперь – в 47 тысяч. Люди не могут переехать, и потому вынуждены жить в опасных для жизни условиях.









Анна Вайсергисер



