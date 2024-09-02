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15:40, 2 сентября 2024 года

В Орловской области подвели итоги лета

Предлагаем вспомнить, какие события произошли в регионе за 3 месяца.



Лето-2024 подошло к концу, теплое время года принесло множество событий.

В июне орловцы сдали ЕГЭ, 48 человек получили 100 баллов. В июле регион накрыла аномальная жара, температура поднималась до +38. В середине июля область настиг разрушительный ураган, ветер сносил деревья, крыши и даже арт-объекты.

Уборочная у орловских аграриев в 2024 году началась раньше чем обычно, сейчас она подходит к концу. А в начале августа из-за событий в Курской области орловцы приняли жителей приграничных районов Курской области.

О том, каким выдалось лето в Орловской области, подробнее расскажет Татьяна Тимохина.


Татьяна Тимохина
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