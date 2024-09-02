В Орловской области подвели итоги лета

Предлагаем вспомнить, какие события произошли в регионе за 3 месяца.
Лето-2024 подошло к концу, теплое время года принесло множество событий.
В июне орловцы сдали ЕГЭ, 48 человек получили 100 баллов. В июле регион накрыла аномальная жара, температура поднималась до +38. В середине июля область настиг разрушительный ураган, ветер сносил деревья, крыши и даже арт-объекты.
Уборочная у орловских аграриев в 2024 году началась раньше чем обычно, сейчас она подходит к концу. А в начале августа из-за событий в Курской области орловцы приняли жителей приграничных районов Курской области.
О том, каким выдалось лето в Орловской области, подробнее расскажет Татьяна Тимохина.