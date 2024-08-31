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12:03, 31 августа 2024 года В Орле возбудили уголовное дело против бойца на голых кулаках По предварительным данным, он оскорбил сотрудника полиции.



Фото: архив

В Орле возбудили уголовное дело в отношении бойца на кулаках Мамеда Гусейнова по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).



Как предварительно установило следствие, 11 августа Гусейнов утром находился рядом с входом в один из ночных баров города, где оскорбил прибывшего на место сотрудника полиции. Представителя власти в бар вызвала местная жительница, заявившая о нанесении побоев от бойца.



Как сообщили в СУ СК РФ по Орловской области, Мамед Гусейнов неоднократно не являлся к следователю к дачи объяснений, ссылаясь на нахождение в другом регионе. В итоге 30 августа Гусейнов был доставлен к следователю по результатам совместной работы сотрудников УМВД, УФСБ и Росгвардии.



В настоящее время собирается доказательная база. Меру пресечения изберут позже.





Сергей Силаев



