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12:03, 31 августа 2024 года

В Орле возбудили уголовное дело против бойца на голых кулаках

По предварительным данным, он оскорбил сотрудника полиции.

Фото: архив

В Орле возбудили уголовное дело в отношении бойца на кулаках Мамеда Гусейнова по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Как предварительно установило следствие, 11 августа Гусейнов утром находился рядом с входом в один из ночных баров города, где оскорбил прибывшего на место сотрудника полиции. Представителя власти в бар вызвала местная жительница, заявившая о нанесении побоев от бойца.

Как сообщили в СУ СК РФ по Орловской области, Мамед Гусейнов неоднократно не являлся к следователю к дачи объяснений, ссылаясь на нахождение в другом регионе. В итоге 30 августа Гусейнов был доставлен к следователю по результатам совместной работы сотрудников УМВД, УФСБ и Росгвардии.

В настоящее время собирается доказательная база. Меру пресечения изберут позже.


Сергей Силаев
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