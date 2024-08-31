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10:55, 31 августа 2024 года

В Орловской области изменится работа пяти маршрутов

Изменения вступят в силу 1 сентября.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

"Организатор перевозок" сообщил, что в реестр межмуниципальных маршрутов внесены несколько изменений.

Для жителей пгт. Знаменка Орловского округа создан новый маршрут №353. "п. Знаменка (ул. Березовая) - Завод Дормаш"; маршрут №352 сменит название и начальный пункт, на нем будут работать восемь новых автобусов с кондиционерами.

Маршрут №354 продлен почти на два километра до остановки "Орловский колос" вблизи деревни Сабуровские выселки, увеличено максимальное количество автобусов.

По маршрутам №101 " Орел – Кромы", №102 "Орел - Заря Мира" и №293 "Орел – Лысовка" внесены дополнительные остановочные пункты: "Орловский колос" и "Бройлерная фабрика".

Изменения вступят в силу 1 сентября 2024 года. Информация о расписании, стоимости проезда и схемах движения размещена внутри салонов автобусов.


Сергей Силаев
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