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10:55, 31 августа 2024 года В Орловской области изменится работа пяти маршрутов Изменения вступят в силу 1 сентября.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

"Организатор перевозок" сообщил, что в реестр межмуниципальных маршрутов внесены несколько изменений.



Для жителей пгт. Знаменка Орловского округа создан новый маршрут №353. "п. Знаменка (ул. Березовая) - Завод Дормаш"; маршрут №352 сменит название и начальный пункт, на нем будут работать восемь новых автобусов с кондиционерами.



Маршрут №354 продлен почти на два километра до остановки "Орловский колос" вблизи деревни Сабуровские выселки, увеличено максимальное количество автобусов.



По маршрутам №101 " Орел – Кромы", №102 "Орел - Заря Мира" и №293 "Орел – Лысовка" внесены дополнительные остановочные пункты: "Орловский колос" и "Бройлерная фабрика".



Изменения вступят в силу 1 сентября 2024 года. Информация о расписании, стоимости проезда и схемах движения размещена внутри салонов автобусов.





Сергей Силаев



