В Орловской области изменится работа пяти маршрутов
Изменения вступят в силу 1 сентября.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
"Организатор перевозок" сообщил, что в реестр межмуниципальных маршрутов внесены несколько изменений.
Для жителей пгт. Знаменка Орловского округа создан новый маршрут №353. "п. Знаменка (ул. Березовая) - Завод Дормаш"; маршрут №352 сменит название и начальный пункт, на нем будут работать восемь новых автобусов с кондиционерами.
Маршрут №354 продлен почти на два километра до остановки "Орловский колос" вблизи деревни Сабуровские выселки, увеличено максимальное количество автобусов.
По маршрутам №101 " Орел – Кромы", №102 "Орел - Заря Мира" и №293 "Орел – Лысовка" внесены дополнительные остановочные пункты: "Орловский колос" и "Бройлерная фабрика".
Изменения вступят в силу 1 сентября 2024 года. Информация о расписании, стоимости проезда и схемах движения размещена внутри салонов автобусов.