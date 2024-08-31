Орловская область нарастила экспорт муки почти в два раза
Результат достигнут за год.
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Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям продолжает контролировать экспорт пшеничной муки. По состоянию на 29 августа с территории двух регионов экспортировали более 17 тысяч тонн пшеничной муки.
По данным ведомства, в 2023 году из Орловской области на экспорт отгрузили 2,5 тысячи тонн, а в 2024-м - уже 4,8 тысячи. Крупнейшим покупателем является Республика Беларусь, куда уходит 95% товара. Также муку закупали Абхазия, Афганистан, Израиль и Туркменистан.
Лабораторные исследования нарушений не выявили. Продукция полностью отвечала требованиям стран-импортеров.