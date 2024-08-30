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18:30, 30 августа 2024 года

Участники СВО из Орловской области получат дополнительные меры поддержки

Решение приняли на заседании облсовета.

Фото: архив

Участники спецоперации из Орловской области получат дополнительные меры социальной поддержки. Такое решение приняли 30 августа на заседании Орловского областного совета. Теперь расширен перечень лиц, которые могут считаться участниками вооруженных конфликтов и получить статус инвалидов вследствие военной травмы, увечья или заболевания.

Право на дополнительные меры поддержки теперь также имеют жители, ставшие инвалидами вследствие: военной травмы, полученной в период прохождения службы, службы в органах внутренних дел, военной травмы, полученной в период прохождения службы в воинских формированиях, травмы или заболевания, полученные в связи с исполнением обязанностей после подписания контракта. Также на меры поддержки могут рассчитывать орловцы, получившие увечья (ранения, травмы, контузии), выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территории РФ.

Бойцам СВО положена доплата к одной из пенсий. Сейчас размер доплаты инвалидам I - II группы составляет 1530,15 рублей, III группы - 1020,20 рублей.


Сергей Силаев
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