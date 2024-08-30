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17:00, 30 августа 2024 года Инвесторам предложили площадку для производства в Орловской области Площадь составляет почти 70 гектаров.



Фото: Инвестиционная карта

Инвесторам предложили гринфилд-площадку в деревне Крутая гора Орловского муниципального округа. Она расположена рядом с областной столицей, примыкает к дороге "Орел-Ефремов" регионального значения. На территории площадью 69,1 гектара можно подключить инженерные коммуникации.



Как поясняют в пресс-службе областного правительства, инвестор вправе использовать площадь под различные виды производства. На месте может заработать предприятие, относящееся к легкой, строительной, автомобильной и другим сферам промышленности.



Подробности представлены на инвестиционной карте России.





Сергей Силаев



