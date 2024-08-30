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14:25, 30 августа 2024 года Тимошин поручил исправить дефекты в доме на улице Космонавтов в Орле Из-за недостатков часть дольщиков отказывается принимать квартиры.



Фото: прокуратура Орловской области

В Орле состоялась выездная проверка многоквартирного дома №15 на улице Космонавтов. На объект выезжали прокурор Орловской области Алексей Тимошин, руководитель СУ СК РФ по региону Петр Юдин, мэр Орла Юрий Парахин, представители подрядной организации.



Строительство многоквартирного дома на данный момент завершено, 44 человека подписали акты приема квартир. Однако другая часть дольщиков отказалась это делать из-за претензий к качеству работ.



– Алексей Тимошин указал застройщику на необходимость в кратчайшие сроки устранить имеющиеся дефекты, принять меры к передаче квартир дольщикам, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.



Подрядчику дороги на улице Орловских партизан глава надзорного ведомства поручил ускорить темп работ. Строительство должно быть завершено в сентябре. Исправление недочетов в квартирах и строительство дороги находится на контроле у прокуратуры.





Сергей Силаев



