В Орловской области усилили контроль за пожарной обстановкой

30 августа в регионе местами ожидается 5-й класс пожарной опасности.

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По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в некоторых районах Орловской области 30 августа и в последующие дни ожидается 5-й класс пожарной опасности.

региональном управлении МЧС предупредили о возможном возникновении природных пожаров в таких погодных условиях. Это связано с аномальной жарой, которая стоит в регионе уже несколько дней, и отсутствием осадков.

Напомним, что в настоящее время на территории Орловской области действует особый противопожарный режим. Он ограничивает пребывание граждан в лесах, въезд туда транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, лесосечные работы и работы, связанные с применением машин и открытого огня.