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16:30, 30 августа 2024 года От укусов клещей в Орловской области пострадали 1850 человек Клещевой боррелиоз подхватили 19 жителей региона.



Фото: архив

От укусов клещей в Орловской области пострадали уже 1850 человек, из них 570 - дети. Клещевой боррелиоз диагностирован у 19 орловцев.



Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, инфицированность возбудителями боррелиоза составила 18,2%, гранулоцитарным анаплазмозом человека - 6,6%.



В 2024 году в Орловской области от клещей обработали 405 гектаров территорий, включая около 120 гектаров в летних оздоровительных лагерях.









Сергей Мерцалов



