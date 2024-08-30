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13:00, 30 августа 2024 года Орловским молодым ученым выплатят по 50 тысяч рублей Вознаграждения будут удостоены победители традиционного конкурса.
Фото: архив
В Орловской области в 2024 году пройдет конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу молодых ученых. Его проведут в октябре-декабре 2024 года.
Согласно положению, опубликованному на сайте областного правительства, работы принимаются по четырем направлениям:
• естественные науки;
• гуманитарные науки;
• социально-экономические науки;
• технические науки.
К участию в конкурсе допускаются молодые ученые не старше 35 лет. Право подачи заявок предоставляется отраслевым организациям, вузам, научно и научно-техническим советам организаций, а также ученым советам, советам молодых ученых и специалистам вузов.
Заявки принимаются с 23 по 27 сентября 2024 года. Экспертная комиссия рассмотрит работы не позднее 14 октября, а победители станут известны в середине ноября. Три человека, набравшие максимальное количество баллов, получат дипломы и премии по 50 тысяч рублей. Сергей Силаев
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