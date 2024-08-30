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10:24, 30 августа 2024 года В Орловской области открылся избирательный участок для курян Жители соседнего региона выбирают губернатора.



Фото: архив

Вынужденные переселенцы из Курской области, находящиеся на Орловщине, с 30 августа могут принять участие в выборах главы региона. В областном центре в гостинице "Орел" на площади Мира, 4 организован избирательный участок.



Напомним, что голосование продлится 30-31 августа, 1 сентября с 08.00 до 20.00, а 2 сентября с 08.00 до 15.00. С собой куряне должны взять паспорт либо документ, который его заменяет. Кроме того, с сегодняшнего дня избирком начинает выездное голосование для беженцев, которые находятся в районах Орловской области.





Сергей Силаев



