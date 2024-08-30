Свет на Дворянке в Орле появится в ближайшее время

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9:17, 30 августа 2024 года
Свет на Дворянке в Орле появится в ближайшее времяВ сквере побывали электрики.
Фото: Михаил Вдовин
В сквер "Дворянское гнездо" вернется освещение. Причины отсутствия света выясняли электрики, прибывшие на место.
По словам специалистов, проектная мощность соответствует нормам. Их слова привел вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин. 28 августа он также побывал на Дворянке вместе с электриками.
– По всей видимости, дело где-то в коротком замыкании. Обещают разобраться в ближайшее время, - написал Вдовин в соцсетях.
Сергей Силаев
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