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9:17, 30 августа 2024 года Свет на Дворянке в Орле появится в ближайшее время В сквере побывали электрики.



Фото: Михаил Вдовин

В сквер "Дворянское гнездо" вернется освещение. Причины отсутствия света выясняли электрики, прибывшие на место.



По словам специалистов, проектная мощность соответствует нормам. Их слова привел вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин. 28 августа он также побывал на Дворянке вместе с электриками.



– По всей видимости, дело где-то в коротком замыкании. Обещают разобраться в ближайшее время, - написал Вдовин в соцсетях.





Сергей Силаев



