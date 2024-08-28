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13:00, 28 августа 2024 года

Клычков поручил подготовить в Орловской области резервные ПВР

В них могут разместиться около 2800 человек.

Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил подготовить резервные пункты временного размещения для вынужденных переселенцев. Это решение было принято в связи с ситуацией, сложившейся в приграничных с Украиной регионах. 
 
На заседании регионального оперштаба Клычков отметил, что с первых дней вторжения ВСУ в Курскую область Орловщина протянула руку помощи курянам, которые были вынуждены покинуть свои дома. Однако анализ ситуации показал, что необходимо увеличить возможности ПВР. По предварительным оценкам, в них могут разместиться около 2800 человек.
 
Губернатор также отметил, что в регионе имеется достаточный запас продуктов питания и одежды для пунктов временного размещения. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла"



Сергей Мерцалов
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