Праздник Собора Орловских святых запланирован на 8 сентября
Он традиционно состоится в Болхове.
Фото: Орловская митрополия
В Болхове Орловской области состоится праздник Собора святых Орловской митрополии. Торжества начнутся в Спасо-Преображенском соборе, где находятся мощи Георгия Коссова. Здесь торжественную литургию возглавит митрополит Тихон.
После богослужения запланирована трапеза под открытым небом. Принять участие смогут все желающие. От каждого храма Орловской епархии к месту проведения праздника организуют автобусы.
Первое празднование Собора Орловских святых прошло в 2021 году.