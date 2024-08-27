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11:32, 27 августа 2024 года Орловских пенсионеров не переведут на цифровые рубли Центробанк опроверг информацию, распространившуюся в сети.



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Орловские пенсионеры начали обращаться в социальный фонд с заявлениями об отказе от пенсий в цифровых рублях. Причиной стала информация из мессенджеров о якобы выплате пенсий в скором времени лишь в этом виде валюты. Эта информация является фейком, отметили в Центробанке.



Орловцам напоминают, что эксперимент с цифровыми рублями начался в прошлом году и сейчас доступ к ним есть у ограниченного круга людей. В сентябре круг расширят, но пенсионеров никакие изменения не коснутся, поясняет регулятор.



– Важно подчеркнуть, что люди сами будут решать, пользоваться им цифровыми рублями или нет. Это будет их добровольное решение. Если кто-то не захочет, то просто не будет открывать себе цифровой кошелек. Пенсионеры смогут, как и сейчас, выбрать наиболее удобный для себя способ получения пенсии, - отметил заместитель управляющего отделением Банка России по Орловской области Григорий Миронов.





Сергей Силаев



