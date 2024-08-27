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11:32, 27 августа 2024 года

Орловских пенсионеров не переведут на цифровые рубли

Центробанк опроверг информацию, распространившуюся в сети.

Фото: архив

Орловские пенсионеры начали обращаться в социальный фонд с заявлениями об отказе от пенсий в цифровых рублях. Причиной стала информация из мессенджеров о якобы выплате пенсий в скором времени лишь в этом виде валюты. Эта информация является фейком, отметили в Центробанке.

Орловцам напоминают, что эксперимент с цифровыми рублями начался в прошлом году и сейчас доступ к ним есть у ограниченного круга людей. В сентябре круг расширят, но пенсионеров никакие изменения не коснутся, поясняет регулятор.

Важно подчеркнуть, что люди сами будут решать, пользоваться им цифровыми рублями или нет. Это будет их добровольное решение. Если кто-то не захочет, то просто не будет открывать себе цифровой кошелек. Пенсионеры смогут, как и сейчас, выбрать наиболее удобный для себя способ получения пенсии, - отметил заместитель управляющего отделением Банка России по Орловской области Григорий Миронов.


Сергей Силаев
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